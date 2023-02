Bonifatiushuis neemt RegioBankje in ontvangst

SNEEK – Vandaag nam woonzorgcentrum Bonifatiushuis in Sneek een RegioBankje in ontvangst, uit handen van Dinie Visser. Dinie is adviseur bankzaken en verzekeringen bij Van Campen & Dijkstra in Sneek, ook zelfstandig adviseur van RegioBank. Want wie jarig is, die trakteert! Dit bankje wordt aan het woonzorgcentrum cadeau gedaan in verband met het 1-jarig bestaan van Van Campen & Dijkstra.

Het is namelijk alweer een dik jaar geleden dat Van Campen & Dijkstra, zelfstandig adviseur van RegioBank, de deuren opende aan de Singel 48 in Sneek. Sindsdien is er veel gebeurd. Dinie vertelt: “De tiid is omflein. Yn ús earste jier hawwe wy in soad nije klanten ûntfong en holpen mei de oerstap nei RegioBank of mei it regeljen fan in hypoteek of fersekeringen. Minsken witte ús hieltyd better te finen.”

RegioBankje

Om het 1-jarig bestaan te vieren, geeft Van Campen & Dijkstra een RegioBankje weg aan een maatschappelijk doel. “Welk doel dat zou worden, dat bepaalde onze klanten en de inwoners van Sneek,” licht Dinie toe. “Met dit bankje willen wij bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. Een plek creëren waar mensen elkaar ontmoeten, een praatje kunnen maken of een plekje hebben om even op adem te komen.” Uit alle inzendingen is er gekozen voor het Bonifatiushuis van Patyna, een wooncomplex waar meer dan 60 ouderen wonen en waar diverse activiteiten georganiseerd worden.

Opening

Het bankje werd officieel geopend en in gebruik genomen door twee bewoners: mevrouw Hoogma en mevrouw Sikkes. Het heeft een mooie plek gekregen in het complex, precies in de gang waar ook wisselende exposities hangen. Dit keer met diverse schilderwerken van mevrouw Hoogma zelf. De bewoners en gasten kunnen op het bankje genieten van de prachtige expositie, even uitrusten en of gezellig met elkaar bijkletsen.

“Misschien dat het bankje van de zomer wel naar buiten gaat, maar nu staat deze op een prachtige plek bij de expositie. We hebben hem mooi aangekleed, zodat het een gezellige gang is geworden,” vertelt medewerker Riekje. “Wij zijn er echt heel blij mee dat we dit zomaar cadeau hebben gekregen.”

De buurtzame bank

RegioBank is de buurtzame bank. Een bank in de buurt waar u gewoon nog binnen kunt lopen voor een vraag of een goed advies. En waar u uw bankzaken regelt zoals ú dat wilt. U kunt bij RegioBank terecht voor uw particuliere én zakelijke bankzaken. Gewoon hier in Sneek.

Voor Dinie is het fysiek aanwezig zijn in Sneek van groot belang: “Wy binne de persoanlike bank yn de buert foar de hiele famylje. En dat bliuwe wy ek. In soad grutbanken hawwe yn rap tempo harren kantoaren slúten. RegioBank beweecht krekt tsjin dizze stream yn.”