Bommetje vol in het stadscentrum tijdens eerste Sneekweekavond 2022

SNEEK- Je kon gisteravond wel over de spreekwoordelijke koppen lopen in het centrum van de stad tijdens de eerste Sneekweekavond 2022. Maar wat een ontzettend gezellige en gemoedelijke sfeer.

Aan alles was te merken dat de opening van de 85ste editie van de Sneekweek meer dan welkom was na de afgelopen coronajaren. Voor de verschillende muziekpodia in de stad stonden grote groepen mensen ‘te dansen en te swingen’ en dat alles onder ideale weersomstandigheden.