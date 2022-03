Bolsward viert 70 jaar Heamiel en pakt uit met Racoon

BOLSWARD- De Zeeuwse band Racoon is op zaterdag 25 juni de headliner van de Heamiel slotavond in het Julianapark. Het Heamiel comité organiseert het stadsfeest deze zomer voor de zeventigste keer in het laatste volle weekend van juni. ‘De afgelopen twee jaar dwong de pandemie ons creatief te zijn met de programmering. Dat in combinatie met dit platina jubileum is voor ons reden genoeg om groots uit te pakken.’, vertelt Edwin Veltman, voorzitter van het Heamiel comité. En dat doet ze met een band die letterlijk en figuurlijk binnen het thema ‘beestachtig’ past!

De slotavond wordt om 19:00 uur door Jim van der Zee afgetrapt, zanger en gitarist en tevens winnaar van de achtste editie van The Voice of Holland (2018), gevolgd door headliner Racoon. Nadat hits als ‘Love you more’, ‘Oceaan’ en ‘Het is al laat toch’ de revue hebben gepasseerd, gaat het dak eraf met de Noord-Hollandse coverband Royal Beat Music. Het is aan de Friese happy hardcore sensatie De Doelleazen om de avond muzikaal af te sluiten. Natuurlijk ontbreekt ook de Bolswarder DJ Dan Daniëls niet op deze avond om het publiek warm te houden tijdens de wisseling van artiesten.

De stadsfeesten die in 1950 voor het eerst plaatsvonden, worden elk jaar in de laatste volle week van juni georganiseerd. Met onder andere de intocht van de Heakeninginne, de traditionele Heamiellunch, sportactiviteiten voor jong en oud, de Night of the Heamiel op vrijdagavond, straatfestival Bolstjurrich op zaterdagmiddag en de slotavond op zaterdag in het Julianapark is het elk jaar weer een bomvol programma en met recht de ‘Kroon op juni’!

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor de Heamiel slotavond start op zaterdag 2 april om 10:00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via: www.heamiel.nl.