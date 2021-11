Bogerman4You groot succes

KOUDUM - Vroeger was er Swel4You, maar vorige week was er Bogerman4You. Een hele middag op het Bogerman College Koudum met theater, kunst, animatie, video, knutselen, muziek en nog veel meer voor alle basisschoolleerlingen uit Koudum en omstreken.

Bogerman4You vond afgelopen donderdagmiddag plaats op de school, maar ook buiten de school en in de naastgelegen sporthal. Het werd een groot succes, mede dankzij de geweldige inzet van het team van het Bogerman College.

Het Bogerman College Koudum had de middag georganiseerd in de ‘mienskip’ omdat de regioschool midden in de samenleving wil staan. Aangezien het gemeenschapsgebouw De Swel waarin de school is gehuisvest, zich in het hart van de gemeenschap bevindt en veel ruimte biedt is het idee ontstaan om deze activiteitendag voor de basisschoolleerlingen te organiseren. Docenten, (oud)leerlingen, kennissen en vrienden verzorgen deze activiteiten en werken samen aan deze bruisende gemeenschapsdag.

Alle leeftijden van groep 1 tot en met 8 waren vertegenwoordigd en konden workshops bijwonen op allerlei gebieden. Een rondje met de brandweerwagen mee. Zelf een vogelhuisje in elkaar timmeren. Leren kickboksen van een echte wereldkampioen. Of pannenkoeken bakken en lekker opsmikkelen. Een animatiefilmpje maken met professionele apparatuur en een green screen. Een ei laten vallen zonder dat het breekt. Zingen, dansen en verhaaltjes luisteren met de gitaar. Een mooie mandala tas inkleuren. Zelf je droomkamer maken in miniatuur en stijlen naar jouw smaak. Je een echte Rembrandt voelen en schilderen op doek. Bushcraft en leren vuur te maken als een echte surviver. De Sud West Balloon Challenge aangaan en zorgen dat de ballon de grond niet raakt ondanks het parcours. Theaterlessen van een musicaltalent. Of gewoon lekker meedoen met sport en spel.

Donderdagmiddag 4 november stroomde de school aan de Tinholtstraat in Koudum vol met meer dan honderd basisschoolkinderen en hun ouders, waarna ze vakkundig door leerlingen van het Bogerman naar de juiste plek werden begeleid. De school gevuld met gelach, plezier, serieuze geconcentreerde gezichten, vermaakte ouders en kleine broertjes en zusjes die staan te trappelen om de komende jaren ook mee te mogen doen. Het enthousiasme van de workshopbegeleiders en de leerlingen bruiste door de school, even leek het zelfs weer of alles weer was zoals vóór corona. En wat hebben de kinderen genoten van deze Bogerman4You.