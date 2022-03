Bogerman Bigband on tour

SNEEK- Paasmaandag 18 april is er een super gezellig koffieconcert op Bogerman in Sneek. Aanvang is om 11 uur. “De toegang is gratis, maar van alle aanwezigen verwachten we dat ze in de pauze heel veel koffie, fris en koeken nuttigen en er misschien na afloop ook nog een vrijwillige bijdrage over is, zodat we wat kosten kunnen dekken”, laat de organisatie weten.