Bogerman Bigband maandag in Zuiderkerk Sneek

Skate Silk Sonic Boogie Down Al Jarreau I Feel For You Chakha Khan C Jam Blues Duke Ellington Something Happend On The Way To Heaven Phill Collins Back in Town Matt Dusk Vehicle The Idles of march Down To The Nightclub Tower Of Power Only So Much Oil Tower Of Power Think Aretha Franklin Blues Machine Michael Sweeney Unchain My Heart Joe Cocker I Wish Stevie Wonder I Got The Music Kiki Dee

De Bogerman Bigband is de altijd enthousiaste bigband van scholengemeenschap Bogerman uit Sneek, o.l.v. Sjoerd Hiemstra, die in 2020 het dirigeerstokje van Anne Oosterhaven heeft overgenomen. Ieder jaar zorgen Sjoerd Hiemstra en Bob Pruiksma voor een groep muzikanten, die de swingende reputatie van de Bogerman Bigband kan uitdragen en versterken.

Jonge mensen, allen leerling van de scholengemeenschap, worden met verschillende stijlen van bigbandmuziek geconfronteerd, zoals swing, rock en funk. De Bogerman Bigband is elk cursusjaar opnieuw, te horen en te zien, tijdens een groot aantal optredens, variërend van jazzfestivals tot bedrijfsfeesten, van openluchtconcerten tot alle soorten Open Dagen. De band staat voor spetterende concerten en muzikaal swingende optredens.

Aanvang van het concert is 20.00 uur. Toegangsprijs is € 8,--