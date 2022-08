Boerenprotest bij opening Sneekweek

SNEEK - Op het Boschplein, op steenworp afstand van de Waterpoort waar de opening van de Sneekweek werd gevierd, vond vrijdagavond een bescheiden boerenprotest plaats. De actie was aangekondigd door Agractie Nederland.

Volgens Agractie is de Sneekweek een groot feest maar is er voor de Friese en Nederlandse boeren nog steeds geen reden om feest te vieren. Aan de voorbijgangers werden flyers uitgedeeld met uitleg over de actie.