Boeren willen weidevogels helpen met ruige mest op het land

Het is zijn lust en zijn leven en hij verdient er een aardige boterham mee, maar het gaat niet vanzelf, zegt hij. "Je moet zo veel leren. Je moet er eigenlijk zelf je weg wat in vinden. Er zijn wel adviseurs, die kun je wel vinden, maar je moet niet iedere erfbetreder ernaar vragen. Die vinden dat niet leuk", lacht De Jong.

Dit jaar goed hij op één van zijn stukken land een proef met ruige mest. Dat doet hij in samenwerking met de organisatie Living Lab Fryslân, die zich inzet voor natuur inclusieve landbouw. Op één stuk land is twintig ton mest uitgereden en op een ander stuk tien, om te kijken of dat ook verschil maakt.

Wat doet het met de vegetatie, de bodem en de insectenstand? Interessante vragen, maar voor conclusies is het nog te vroeg, vertelt Anne Jansma van Living Lab.

"We zien wel dat er wat meer grotere insecten te vinden zijn op het stuk waar tien ton op uitgereden is. De vegetatie is daar ook een beetje opener, zo lijkt het. Maar je ziet nog niet gigantische verschillen. Dan zou je toch over meer jaren moeten kijken en de proef dus langer doorzetten."

"Boeren willen wel"

Dat ruige mest goed is voor het bodemleven en meer voedsel oplevert voor de weidevogels staat wel vast, zegt wormonderzoeker Jeroen Onrust. "Je ziet op stukken waar geen ruige mest op is gebracht, dat daar maar één soort worm zit. Waar deze mest wel is gebruikt, zijn meerdere soorten te vinden. Dat is een duidelijk verschil."

Bij de campagnes van Living Lab is duidelijk te merken dat steeds meer boeren bezig zijn met weidevogels, zegt Jansma.

"Je ziet dat er veel belangstelling is bij boeren voor weidevogelbeheer. Aan onze campagne 'Grutsk op ús greidefûgels' ('Trots op onze weidevogels') heeft een derde van de Friese boeren meegedaan met verschillende maatregelen. Je ziet dat de boeren wel willen.”