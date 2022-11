LEEUWARDEN- Wat kunnen boeren voor de bouw betekenen? Met die vraag gaan we aan de slag op 22 november, tijdens de bijeenkomst ‘Boeren voor de Bouw’, een programma dat georganiseerd wordt door Biosintrum, Circulair Friesland, Gemeente Leeuwarden en De Uitkijkers. Het doel is om boeren en bouwers aan elkaar te koppelen om zo tot meer duurzame bouwgrondstoffen te komen gemaakt van teelt van Friese boeren.

Biobased grondstoffen

Waar niet hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, biobased materialen bieden een totaaloplossing voor het (her)ontwikkelen van een ‘future proof’ gebouwde omgeving. De teelt van vezelhennep en vlas ontwikkelt zich snel, ook in het Noorden; verschillende boeren telen al hennep, vlas en lisdodde. Naast dat het duurzaam is om deze biobased grondstoffen te gebruiken voor isolatiemateriaal, wand- of dakafwerking kan het ook een verdienmodel voor boeren worden.

Eigen ervaring

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 22 november zijn zowel bedrijven als boeren aanwezig die vertellen vanuit eigen ervaring. Zo zullen Loraine Westerneng van GreenInclusive en Coen Verboom van Bouwgroep Dijkstra Draisma vertellen over de bouwproducten die zij al maken van o.a. lisdodde en hennep. Twee boeren, waaronder Jan Hania, zullen verder toelichten hoe dat in de praktijk werkt als je teelt voor de bouw, wat levert het op per hectare, hoe ziet het jaar eruit, hoe is het om de overstap te maken?

Volop ontwikkelingen

Ook buiten Friesland zijn volop ontwikkelingen op dit gebied, waaronder binnen Bouwtuin, dit is een nieuw soort gilde op het gebied van natuurlijk bouwen, bestaande uit een groeiende groep ontwerpers, bouwers en boeren. De samenwerking richt zich op innovatie van natuurlijke bouwmaterialen voor een circulaire en emissievrije bouwcultuur. Initiator van Bouwtuin is architect Mo Smit. Ze vertelt meer over de kansen over wat het (ver)bouwen van en met lokale, duurzame materialen zou kunnen betekenen voor Friesland, voor de architectuur, het groen, de leefomgeving, de economie en de werkgelegenheid.

Na de inspiratie is er ruimte voor matchmaking. Dit gebeurt vanuit gewassen, aan elke tafel zitten ervaringsdeskundigen waarbij geïnteresseerden kunnen aanschuiven. Zo wordt er meer informatie over de teelt danwel implementatie gedeeld en worden er matches gemaakt tussen vraag en aanbod.

De organisatie is in handen van Biosintrum, Circulair Friesland, Gemeente Leeuwarden en De Uitkijkers. De bijeenkomst vindt plaats op 22 november van 15.00-17.00 uur in het Biosintrum in Oosterwolde. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, aanmelden is noodzakelijk en kan via www.deuitkijkers.nl waar tevens alle sprekers en het gehele programma te vinden is.