Boeren en tuinders pakken uit met kerst in Friesland

SNEEK- Op 17, 18 en 19 december pakken boeren en tuinders in uit met kerst. In het hele land worden sfeervolle activiteiten georganiseerd om voor een lichtpuntje te zorgen nu het land weer te maken heeft met coronamaatregelen. In Noord-Friesland wordt de boerderijenroute ‘Bildtstars en Eigenheimers’ en de Elfstedentrekkerlichttocht georganiseerd en in Ooststellingwerf een verlichte boerderijenroute. Dit is een initiatief van LTO Noord, ZLTO, Boert Bewust en Team Agro NL.

Op verschillende plekken in Nederland organiseren boeren en tuinders in december kerstactiviteiten voor iedereen, van jong tot oud. Van verlichte boerderijroutes en verlichte trekker optochten, tot routes waarbij je je eigen kerstpakket kunt verzamelen en activiteiten op het erf bij boeren en tuinders. Er is van alles te zien en te beleven op het verlichte platteland in het weekend van 17, 18 en 19 december en rondom dit weekend.

Lichtpuntje

Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord: “We willen de mensen in het land een hart onder de riem steken. Daarom nodigen we iedereen uit om te genieten van een avond op het sfeervol verlichte platteland. Met gezellige activiteiten gaan boeren en tuinders proberen om voor een lichtpuntje te zorgen in moeilijke tijden. Dat doen zij voor ons allemaal. Want uiteindelijk moeten we hier ook samen doorheen komen.”

Tweede editie

Het is dit jaar de tweede editie van ‘boeren en tuinders pakken uit met kerst’. Het initiatief is gestart tijdens de kerst van 2020 om voor vrolijkheid te zorgen in sombere tijden. Juist nu het land weer te kampen heeft met nieuwe maatregelen vinden boeren en tuinders het belangrijk om opnieuw voor een lichtpuntje te zorgen tijdens deze dagen.

Benieuwd wat er wordt georganiseerd?

De actie wordt uiteraard geheel coronaproef en volgens de RIVM-richtlijnen georganiseerd. Op www.boerenentuinderspakkenuit.nl zie je in één oogopslag waar en welke activiteiten georganiseerd worden en kun je je eenvoudig aanmelden.