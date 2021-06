Boeren en tuinders: geniet van ons landschap in Noord-Nederland

LTO Noord, de belangenvereniging voor boeren en tuinders, spoort de mensen aan om het platteland te bezoeken. Het landschap van de boeren en tuinders is ruim, rustgevend en goed toegankelijk voor bezoekers. ‘Wij wonen in een prachtig landschap. Natuurlijk laten wij anderen daar van meegenieten’, aldus Brenda Timmerman regiobestuurder LTO Noord regio Noord.

Sinds de start van de coronapandemie zijn mensen steeds meer waarde gaan hechten aan de ruimte buiten. Met name door het vele thuiswerken en gesloten plekken werd de behoefte om buiten te wandelen steeds groter. Tegelijkertijd worden mensen vaak geconfronteerd met door gemeenten afgesloten natuurgebieden. Het platteland is hier een oplossing voor.

‘Mensen zijn van harte welkom om te wandelen of te fietsen door het platteland. Dat doe ik zelf ook graag’, aldus Brenda Timmerman. Wel geeft zij aan te verwachten dat mensen de regels respecteren. Zo wordt aan mensen gevraagd om bij bezoek geen afval achter te laten. Zwerfafval kan namelijk levensgevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld koeien. Ook moet er voorzichtig worden omgegaan met honden. Honden moeten aangelijnd zijn en mensen wordt gevraagd een hondenpoepzakje mee te nemen. ‘Een metalen lipje of een parasiet in hondenpoep kunnen ervoor zorgen dat een koe dood gaat. Dat willen we niet’, zegt Timmerman.

Korte keten

Door te wandelen langs het platteland krijgen mensen ook de kans om producten rechtstreeks bij de boer te kopen. Zo staan er steeds meer eierautomaten, melktappen en kaasautomaten bij boerderijen. Zo kunnen mensen een eerlijk en vers product kopen voor een goede prijs. Zo wordt een wandeling een gezond uitje, waarbij je de charme van het boerenerf proeft. Op de website van Lekkerder Bij De Boer is een interactieve kaart te zien met locaties waar producten rechtstreeks worden verkocht.

Landschapsbeheer

Het landschap ziet er ook steeds beter uit. De laatste jaren zetten boeren en tuinders zich steeds meer in om met hun landschap de biodiversiteit te versterken. Zo leggen zij bloeiende akkerranden en houtwallen aan. Ook houden de boeren en tuinders het coulisselandschap op het platteland in stand. Brenda Timmerman: ‘Wij voelen ons hier verantwoordelijk voor. Landbouwgrond is onderdeel van de natuur. En het mooie platteland hoort bij Nederland’.