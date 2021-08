Boeren bij Woudsend nog druk met het wegpompen van water uit de polders

WOUDSEND- Boeren die land hebben in de polder bij Woudsend, zijn nog steeds in de slag met het overtollige water. Ze proberen met trekkers en pompen het water af te voeren. Het afgelopen weekend viel de regen met bakken uit de lucht. En door dat water zijn de weilanden nog doorweekt en kan het gras niet van het land worden gehaald.

De pompen die de boeren een paar jaar geleden hebben aangeschaft om de muizen te bestrijden, worden nu ingezet tegen het hoge water. Bij het gemaal in Indijk staan drie trekkers te draaien, want het gemaal zelf kan de overlast niet verhelpen.

Tienduizenden kuub worden geloosd in het Hegemer Mar. Boer Douwe Rijpkema vertelt dat alle boeren in de polder meedoen om het probleem op te lossen. Ze nemen de kosten van het pompen voor eigen rekening. Toch is dit niet een oplossing op de lange termijn, zegt Rijpkema. "Misschien moet er wel een nieuw en groter gemaal komen. Want dit kan zo niet langer."

Hij verwacht dat de boeren woensdag doorgaan met pompen. Waarschijnlijk is het water dan weer op acceptabel peil.