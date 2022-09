Boer uit Kûbaard geeft 1.000 euro voor gouden tip gps-diefstal

Het is vervelend dat de apparatuur gestolen is en ze willen graag een schadevergoeding krijgen van de daders. Maar dat is het ergste niet eens, vindt De Jong. "Het vervelendste is dat je je niet meer veilig voelt op je eigen erf."

De familie De Jong is niet het enige slachtoffer. De politie maakt ook melding van diefstal in Ternaard, Oosterzee en plaatsen als Luttelgeest en Enkhuizen. Volgens de politie bleek eerder dat het vaak gaat om criminelen uit Oost-Europa, die door het land rijden en 's nachts inbreken in loodsen. De schade is groot, omdat het vaak om dure apparaten gaat. Bij De Jong is de schade 25.000 euro.

Niets op de camerabeelden te zien

Het is ook niet zo dat ze in Kûbaard geen maatregelen hadden genomen. "We hebben automatische hekken op het erf en ook camerabewaking. Maar dat hebben ze omzeild, er staat niets op de beelden." Ondanks die bewaking is het de dieven dus toch gelukt om apparatuur te stelen. "We voelen ons daardoor niet meer veilig. We zijn van plan om nog meer camera's op te hangen."

Grijze, oude Mercedes

De dieven staan niet op beeld, maar De Jong heeft wel een idee van mogelijke daders. Ze zag een grijze, oude Mercedes met daarin een blonde vrouw en een man met donker haar. "Deze stond stil, reed een stukje verder en stond toen weer stil. Ik baal ervan, want ik heb er niet echt acht op geslagen toen."