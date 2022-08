Boer en burger welkom op speciale open (beleef)dag in Jirnsum

JIRNSUM- Op vrijdag 26 augustus 2022 vindt bij mts. Van Vliet in Jirnsum een bijzondere open (beleef)dag voor boer en burger plaats. Net voor Kerst 2021 nam familie Van Vliet een nieuwe melkveestal in gebruik voor hun 125 koeien en 85 stuks jongvee. Deze stal, met onder andere een speciale melkstal uitgevoerd via ‘Het Nieuwe Melken’ principe, tonen ze graag aan alle belangstellenden.