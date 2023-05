Boer Ben Ik! in première op Karavaan Festival

SNEEK- Na 80 uitverkochte voorstellingen in Fryslân is de voorstelling WAT SOESTO! van Pier21 vandaag opnieuw in première gegaan in de Nederlandstalige versie als BOER BEN IK! Samen met Klaasje Postma en geregisseerd door Jos Thie, speelt Freark Smink de voorstelling in totaal ruim 10 keer, op een unieke locatie, tijdens het Karavaan Festival.

BOER BEN IK! is een uniek toneelstuk door een geboren boer, die tegelijk acteur en toneelschrijver is. De voorstelling gaat over een boerenzoon die het aandurft om een paar stappen terug te doen en het heden en verleden van het familiebedrijf eens opnieuw te bekijken. Dit zorgt voor herkenbare, pijnlijke, mooie en verhelderende momenten.

“Ik ben een boerenzoon. Mijn grootvader was boer, mijn vader was boer en ik ben het.”

Tijdens het Karavaan Festival in Alkmaar speelt BOER BEN IK! in de stal van de biologische boerderij Natuurlijk Genoegen. Iedere voorstelling spelen Freark en Klaasje tussen de kalfjes van de boerderij. BOER BEN IK! is nog tot en met 29 mei te zien. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Karavaan Festival.