OUDEGEA- Vanochtend is tijdens het ontbijt op de Iepen Camping op De Bearshoeke in Oudega SWF het eerste exemplaar van het boekwerkje Puollen en Marren rûnom Aldegea uitgereikt aan Jolke Groenveld en Ygram Ykema. Het boekwerkje waarin de historie van het poelenlandschap rondom Oudega SWF op een bijzonder interessante manier is omschreven is uitgebracht ter gelegenheid van de Aldegeaster Skilderijen en de Puollentocht die vandaag plaats vindt in het dorp. Aan het boek is ook een informatieve route-app verbonden met aanvullende informatie over het landschap en afwisselende audiovisuele opdrachten.