Boekpresentatie Van Oergraan tot Mennobrood

WITMARSUM- Vrijdag 9 september neemt Jannewietske de Vries, burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, het eerste exemplaar in ontvangst van het boek “VAN OERGRAAN TOT MENNOBROOD”. U bent van harte uitgenodigd de presentatie van dit boek bij te wonen in de koren- en pelmolen De Onderneming in Witmarsum. De festiviteiten beginnen om 10 uur. Akkerbouwer en veehouder Menno de Vries heeft de eer het eerste exemplaar te mogen overhandigen.

In 2018 organiseerde Stichting Ekspedysje Wytmarsum in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Friesland 2018 de tentoonstelling Menno Simons Groen. In de aanloop naar die tentoonstelling kreeg mennoniet en akkerbouwer Menno de Vries contact met Amerikaan Edward Hill. Deze verbouwde Turkey Red Wheat, graan dat mennonieten al eeuwen verbouwen. De geschiedenis van mennonieten bestaat uit steeds maar weer vluchten voor machthebbers en telkens een nieuw bestaan opbouwen in een ander land op onbekende grond. Daarvoor smokkelden zij Turkey Red Wheat mee om zich in leven te houden. Vlak voor de opening van de tentoonstelling ontving Menno de Vries een aantal zakken Turkey Red Wheat van Edward Hill.

Hij zaaide dat graan in op eigen grond in Witmarsum. Een bijzondere gebeurtenis, want nu groeide dit oergraan op de grond van Menno Simons’ geboortedorp. Het graan dat eeuwen van levensbelang is geweest voor mennonieten over de hele wereld, blijkt wonderwel goed te groeien op Menno’s grond. Molenaar Christa Bruggenkamp maalde het graan en bakte er samen met bakker Jippe Braaksma broden van: Mennobrood. Malen deed ze op pure windkracht in haar molen De Onderneming en met toewijding, voldoende tijd en de juiste temperatuur ontwikkelden ze een recept voor het bakken van deze smakelijke broden.

Nog steeds verbouwt Menno de Vries het graan en bakken Christa en Jippe er Mennobôle van. Vele klanten weten het pad naar de molen te vinden en een grote schare vaste klanten koopt elke week het heerlijke en voedzame brood in de winkel bij de molen.

Dit mooie verhaal verdiende het vastgelegd te worden. Dat is nu gebeurd door auteur Klaas Smit en vormgever Pieter van der Zee. Klaas sprak met Menno de Vries, Christa Bruggenkamp en doopsgezind predikant Flora Visser. Turkey Red Wheat groeit in Menno Simons’ geboortedorp en Flora Visser vertelt hoe de historie en levensovertuiging van mennonieten samenhangt met het graan. Het boek vertelt ook het verhaal over produceren en consumeren op één plek en over korte ketens. Daarmee is het ook een actueel verhaal over duurzaam leven van de grond waarop je woont.

VAN OERGRAAN TOT MENNOBROOD is op zaterdag 10 september te koop op de streekmarkt bij de doopsgezinde kerk in Witmarsum en kost 10 euro. Daarna is het boek verkrijgbaar op mevrouwdemolenaar.nl, in de winkel van Mevrouw de Molenaar, in de doopsgezinde kerk in Witmarsum, in het schuilkerkje in Pingjum, en via dg.delytsestreek@outlook.com.