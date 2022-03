Boekpresentatie van journalist Michel Krielaars bij Boekhandel van der Velde

Michel Krielaars was jarenlang Rusland-correspondent en is tegenwoordig chef boeken van NRC Handelsblad. Hij schreef Alles voor het moederland en kreeg in 2015 de Bob den Uyl-prijs voor Het brilletje van Tsjechov. Onlangs verscheen Oorlog met Rusland, waarin hij een heldere kijk geeft op het Rusland van Poetin en de ontwikkelingen die tot de oorlog in Oekraïne geleid hebben.

In De klank van de heilstaat. Musici in de tijd van Stalin beschrijft muziekliefhebber en -kenner Krielaars de lotgevallen van enkele beroemde musici in de Sovjettijd. Sergej Prokovjev, Svjatoslav Richter, Mstislav Rostropovitch, Dmitri Shostakovitsj en vele anderen leefden en werkten onder het juk van Stalins wrede willekeur. Zij werden op een voetstuk gehesen, kregen privileges en onderscheidingen om vervolgens uit gratie te raken en te worden vervolgd en verbannen. Beeldend schetst Krielaars de wanhopige situatie van componisten, pianisten en zangers die probeerden te overleven onder een meedogenloos regime.

Krielaars' vertellingen worden opgeluisterd door muzikale intermezzo's, uitgevoerd door zangeres Henriëtte Schenk en pianiste Irina Antonova. "Wij verheugen ons op een bijzonder literair concert bij ons in de winkel".

Wie: Michel Krielaars met Henriette Schenk en Irina Antonova

Wanneer: vrijdag 8 april 2022, 20.00 uur

Waar: Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 te Sneek

Toegang € 7,50 – reserveren gewenst