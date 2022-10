Boekpresentatie 'Van Aarsvink tot Zeebreker' van O.C. Hooymeijer bij Van der Velde Boeken

SNEEK - Op woensdag 9 november komt schrijver en beeldend kunstenaar O.C. Hooymeijer voor een presentatie van zijn nieuwste boek Van Aarsvink tot Zeebreker naar Van der Velde Boeken. Hooymeijer kreeg grote bekendheid door zijn eerder verschenen boeken over de niet-bestaande vogels van Europa. Prachtig geïllustreerde gidsen waarin hij op zijn geheel eigen wijze een groot aantal niet bestaande soorten levendig liet worden, én waar hij de shortlist van de Jan-Wolkers Prijs mee haalde.

In Van Aarsvink tot Zeebreker duikt beeldend kunstenaar Hooymeijer opnieuw in zijn eigen wondere vogelwereld. In schitterende afbeeldingen en geestige teksten laat hij ons kennis maken met onder meer de Amerikaanse Prairiekraak, de Buigreiger, de Kleine Vuilbek, de Steenknieler en de Gewone Grijskop. Natuurlijk mogen ook de bijbehorende 'Volksvogelwijsheden' niet ontbreken.

Jean-Pierre Geelen, Volkskrant-journalist en juryvoorzitter van de Jan Wolkers prijs, schrijft in het voorwoord: “Waar de werkelijkheid vergaat, creëert de kunstenaar zijn eigen schepping, een heel nieuw vogelrijk, minstens zo fascinerend en veelkleurig als de bekende ‘bestaande’ vogels. Hooymeijer schept het leven, gewoon waar je bij staat."

Wie: O.C.Hooymeijer

Wanneer: woensdag 9 november, 20.00 uur

Waar: Van der Velde Boeken Sneek, Kruizebroederstraat 36

Entree € 5,00 – reserveren gewenst