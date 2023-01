Boekpresentatie 'Testament van de ziel': In gesprek met Hylke Speerstra, Douwe Draaisma en Geert Mak

LEEUWARDEN- Testament van de ziel van Hylke Speerstra is onlangs verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. Het is de vertaling van de schrijver zelf van diens boek Testamint fan de siel (Bornmeer, 2021) over twee weduwnaars met Friese roots die elkaar ontmoeten bij een rodeo in Canada en elkaar hun levensverhalen vertellen. De vertaling van het boek wordt op vrijdag 10 februari om 16.00 uur gepresenteerd in het gebouw van Tresoar. Hylke Speerstra zal op 10 maart bij Boekhandel Van der Velde worden geïnterviewd door Henk van der Veer.