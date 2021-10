Boekpresentatie 'Rock 'n Roll in Friesland 1960-1999' in Het Bolwerk

SNEEK - Op 9 november wordt het boek 'Rock 'n Roll in Friesland 1960-1999' officieel gepresenteerd in Het Bolwerk in Sneek

Dit bijzondere boek geeft niet alleen een gevarieerd inkijkje in het leven van 42 Friese rockers, maar ook in de tijdgeest van 1960-1999. Daarmee zijn de verhalen zowel muzikaal, cultureel als maatschappelijk van groot belang. Op deze avond treden er Friese grootheden op, waaronder enkelen die eigenlijk al tijden niet meer actief zijn.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden uit de Friese muziekwereld, maar via de Facebook-pagina van Het Bolwerk mogen nog 10 tickets worden weggegeven. Vanaf 11 november is in Paviljoen Obe in Leeuwarden de tentoonstelling ‘Rock-’n-Roll in Friesland 1960-1999’ te zien. Naast het boek geeft ook deze expositie, die duurt tot en met 9 januari 2022, een unieke inkijk in het leven de 42 Friese Rockers.