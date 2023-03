Boekenweekgedicht voor het eerst in het Fries

De Boekenweek begint volgende week zaterdag. De 48-jarige Bruinja schrijft zowel Fries- als Nederlandstalige poëzie. Stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert, zegt dat Bruinja met zijn gedicht een primeur heeft omdat het voor het eerst ook in het Fries verschijnt. Bruinja was tussen 2019 en 2021 Dichter des Vaderlands en schreef in die rol gedichten bij nationale gebeurtenissen en trad op als ambassadeur van de poëzie.

Nederlands en Fries

Tweetaligheid is een rode draad in het werk van Bruinja. Bij zijn benoeming tot Dichter des Vaderlands zei Bruinja dat hij altijd interesse heeft gehad in tweetaligheid en dat hem dat een betere dichter heeft gemaakt. Tegen Trouw zegt hij nu dat hij de kans om in het Fries te dichten niet wilde laten lopen. Bruinja woont al geruime tijd in Amsterdam, maar het Fries is zijn moedertaal.