Boeken- en Rozendag op zaterdag 22 april bij de Afûk en de 11fountain ‘Love’ fontein in Leeuwarden

LEEUWARDEN- Na het succes van vorig jaar wordt de Boeken- en Rozendag dit jaar opnieuw gevierd in Leeuwarden. Dat vindt plaats op zaterdagochtend 22 april in de Afûk-winkel én bij de ‘Love’ fontein van Jaume Plensa, bekend van de 11fountains. Het is opnieuw een mooie samenwerking tussen de Afûk Fryske boek- en kadowinkel en ANC-Nederland. Er worden gedichten voorgedragen in het Fries en het Catalaans en klanten krijgen in de Afûk-winkel een roos bij aankoop van een boek.

Wereldboekendag

Wereldboekendag is in 1995 vastgesteld door UNESCO en wordt elk jaar op 23 april georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van boeken en lezen. De datum werd gekozen omdat die dag in Catalonië al sinds 1923 in het teken staat van boeken en het bovendien de geboorte- en sterfdag is van William Shakespeare én de sterfdag van Miguel de Cervantes. In Catalonië valt deze dag samen met het populaire feest van Sant Jordi. Niet alleen is het de dag van de beschermheilige, maar ook de dag van de roos als symbool van de liefde en de dag van het boek als symbool van de cultuur. Volgens de overlevering is het op die dag gebruikelijk om mannen een boek te geven en vrouwen een roos. Barcelona verandert op die speciale dag daarom altijd in een enorme openluchtboekwinkel annex bloemisterij.

Boeken- en Rozendag

Zaterdag 22 april zal in de Afûk-winkel de Boeken- en Rozendag weer worden gevierd. ’s Ochtends om 11:30 uur is er een klein programma met ontvangst in de winkel, waarna het programma vanaf 12:30 uur plaatsvindt bij de fontein van Plensa, bij het Leeuwarder station. Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van de fontein worden daar in het Catalaans en in het Fries een aantal gedichten voorgelezen van Vicent Andrés Estellés. Deze Catalaanse dichter is altijd een inspiratiebron geweest voor beeldend kunstenaar Jaume Plensa. De gedichten zijn naar het Fries vertaald door Syds Wiersma en Ignasi Ripoll. Een aantal van de Friese vertalingen zijn in april ook te lezen op de website van het cultureel tijdschrift de Moanne. Klanten in de Afûk-winkel krijgen op deze dag een roos cadeau bij aankoop van een boek (op=op).

Samenwerking ANC en Afûk

Ignasi Ripoll van het Assemblea Nacional Catalana in Nederland (ANC) zocht dit jaar opnieuw de samenwerking met de Afûk. Het Catalaans behoort, net als het Fries, tot de Europese minderheidstalen en beide partijen staan voor de promotie van hun taal en cultuur. ANC-Nederland is een van de buitenlandse takken van het ANC, een Catalaanse civiele maatschappelijke organisatie die zich onder andere inzet voor de promotie van cultuur en minderheidstalen. Dit doel sluit heel mooi aan bij de missie en het werk van de Afûk als het gaat om de Friese taal.