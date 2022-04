Boeken- en DVD-markt Kringloop Op ‘e Nij

Voor allerlei genres boeken kunt u in de winkel terecht: spannende, bijzondere en informatieve boeken of boeken over koken, natuur, hobby’s en geschiedenis, boeken in it Frysk en over Fryslân. Maar ook voor de jonge lezers valt er voor alle leeftijden genoeg te kiezen. Droomt u liever weg bij een mooie film? Er zijn DVD’s in overvloed en ook daarin is er een gevarieerd en goedkoop aanbod voor jong en oud.

Op alle actiedagen wordt er voor de kleintjes om 11.00 en 13.30 uur voorgelezen uit een mooi boekje in een knus hoekje.

Loopt u gerust eens binnen. Met elke, nu extra voordelige, aankoop steunt u ook een goed doel. Voor meer info: https://kringloopwinkelopenij.nl.