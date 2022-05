Boek ‘Paradys, vijftien kunstenaars over macht en maakbaarheid’

ORANJEWOUD-De mens heeft altijd al naar het paradijs gestreefd. Meestal blijft het bij een idee, een verlangen naar een perfecte wereld. Toch kwamen de Friese Nassaus er met hun Oranjewoud ooit verrassend dichtbij. Nog steeds is deze buitenplaats een oase van groen, herten en tijdloosheid.

Maar valt zo’n paradijs tegenwoordig wel te handhaven? Hoe maakbaar is de wereld nog? Voor de tentoonstelling ‘Paradys’, in 2022 te zien in Oranjewoud, vroeg artistiek leider Hans den Hartog Jager vijftien hedendaagse kunstenaars om zowel te reflecteren op de paradijselijke omgeving van dit voormalige lustoord als op de rijke geschiedenis vol machtsongelijkheid.

De artistieke resultaten en de achterliggende processen zijn gebundeld in dit boek. In prikkelende essays en verdiepende bijdragen ontdek je hoe de vijftien bijzondere kunstwerken tot stand kwamen. Zo bieden boek en tentoonstelling niet alleen nieuwe perspectieven op het reeds bestaande paradijs, maar ook op het eeuwige menselijke streven naar de hemel op aarde.

ISBN: 9789056159337.

Auteur: Grytsje Klijnstra (red.), Esther Darley, Hans den Hartog Jager, Thomas van Huut, Bert Looper

Bindwijze: Gebonden

Pagina's: 152

Prijs: €24,95

Taal: Nederlands