Boek Leo Oldenburger: Nyck de Vries- Racen in de schaduw van Max Verstappen

SNEEK- Op 31 oktober a.s. verschijnt bij Alfabet Uitgevers het boek 'Nyck de Vries- Racen in de schaduw van Max Verstappen, geschreven door Leo Oldenburger.

Nyck de Vries is voorbestemd om een groot coureur te worden. In september 2022 maakte hij voor Williams zijn succesvolle debuut in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Italië. In 2023 vervolgde hij zijn carrière bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, waar hij net als Max Verstappen door Franz Tost wordt klaargestoomd voor het grote werk.

De jongen uit het Friese Uitwellingerga groeit op tussen de snelle wagens. Zijn vader Hendrik-Jan de Vries heeft een aantal autobedrijven in Sneek en houdt van racen. Hij geeft zijn zoontje op zijn vierde zijn eerste kart. Vanaf dat moment is alles erop gericht om Nyck te laten toetreden tot de koningsklasse van de autosport.

Nog maar veertien jaar is hij als hij een contract afsluit bij autorenstal McLaren. Oldenburger tekent in dit boek het meeslepende verhaal op van de coureur die al wereldtitels in het karten, de Formule E en de Formule 2 op zijn naam heeft staan en voor wie de verwachtingen in de Formule 1 hooggespannen waren, maar die vlak voor de zomerstop te horen kreeg dat hij niet meer uit zou komen voor zijn team. Hoe een jongensdroom uiteen kan spatten.

Leo Oldenburger (1965) is journalist en schrijver. Hij werkt als sportcommentator voor ESPN. Eerder publiceerde hij onder andere Het Grote Keepersboek en Xavi.