Boek ‘Fietsen langs de elf steden van Friesland’ gepresenteerd

Dat gebeurde in het Schaatsmuseum Hindeloopen aan de Kleine Weide. Niet alleen Kroes kreeg een exemplaar van het prachtig uitgevoerde boek overhandigd, ook een aantal ‘local heroes’ van de 11 steden die speciaal voor de uitgave zijn geïnterviewd mochten een boek in ontvangst nemen.

Info over het boek

De Elfstedentocht op de schaats heeft iets mythisch. Waarschijnlijk omdat de originele schaatstocht zelden plaatsvindt. Een Elfstedentocht op de fiets kun je zelf doen, en dan heb je wel garantie op succes! Om het fietsen zo aangenaam mogelijk te maken, zijn we in dit boek uitgegaan van de mooiste fietspaden in Friesland om de 11 steden met elkaar te verbinden. Vanuit Leeuwarden gaat de route naar de stad Sneek, met de iconische waterpoort. Langs de Langweerderwielen fiets je naar het vestingstadje Sloten.

Door het bosrijke landschap van Gaasterland gaat het naar Stavoren, langs de IJsselmeerdijk naar Hindeloopen en door het Friese boerenland naar Workum. Via een fantastisch plasdrasgebied loopt de route naar IJlst; over polderdijken en langs een trekvaart gaat het naar Bolsward. Via de geboorteplaats van Grote Pier fiets je naar Harlingen. Vanuit Franeker, de stad van het planetarium van Eise Eisinga, gaat de route door langs de Dokkumer Ee naar Dokkum. Via kleine dorpjes en oude bomenlanen gaat het terug naar Leeuwarden, de Friese hoofdstad. De Elfstedentocht verbindt de steden in 11 etappes, die omschreven worden in dit boek. De afstanden tussen de steden zijn niet altijd even groot en vaak is het mogelijk om meer dan één etappe op een dag te fietsen. In totaal zijn de etappes goed voor 250 kilometer fietsplezier.

Het boek geeft uitgebreide informatie over Friesland en bij iedere stad is er behalve een stukje geschiedenis ook een beschrijving van de verschillende bezienswaardigheden langs de route. * Gratis dowloadbare GPS-track * 16 uitneembare kaarten * Uitgebreide lijst met overnachtingsmogelijkheden

Meer informatie: www.uitgeverijelmar.nl