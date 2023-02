Boek 'De Natuurijsmeester' gepresenteerd in Thialf

Buiten leer je het vak

Het vak is nog steeds in trek. Een oproep van schaatsbond KNSB zorgde voor veel extra aanmeldingen. Breedijk: "Het is geen uitstervend ras, maar we moeten er wel met z'n allen om denken om het in stand te houden. Als er een kort wintertje is, wil heel Nederland op het ijs. Daar blijven die natuurijsmeesters aan werken."