Bodi niet meer langs de lijn, ook jij kunt meedoen

Door een chromosomale afwijking is Bodi jonger en zijn dingen een stuk lastiger. “Het zorgt er eigenlijk voor dat hij een stukje chromosoom mist waar geen literatuur van is. De broers van Bodi, Pepijn en Julius, willen alles winnen en het moet altijd beter. Maar Bodi vindt het gewoon heerlijk als hij naar het voetbalveld mag. Dat is een andere beleving en dat zien wij, maar daar geniet hij wel van,” vertelt zijn vader.

Aangepast sporten voor iedereen mogelijk

In Friesland is er sportaanbod voor inwoners met een beperking. Alleen hoe weet je welke sport bij je past en waar je terecht kunt? Op unieksporten.nl kan iedereen met een beperking een geschikte vorm van sport of bewegen in de buurt vinden. De aangesloten verenigingen staan klaar om nieuwe deelnemers te ontvangen.

Hulpmiddel nodig om te sporten?

Is hiervoor een sporthulpmiddel nodig? Geen punt. De Uniek Sporten Uitleen is sinds dit jaar beschikbaar in Friesland en maakt het mogelijk om geschikt sportmateriaal uit te proberen. Kijk voor de uitleen op https://www.unieksporten.nl/uitleen. Je kunt ook contact opnemen met de buurtsportcoach van jouw gemeente. Die zit klaar om vragen te beantwoorden of te helpen om een geschikte sport in de buurt te vinden.

Vrolijk thuiskomen na de training

Volgens zijn tweelingbroer Pepijn komt Bodi de laatste tijd heel vrolijk thuis na school en training: ”Hij heeft ook altijd wel zin in training.” De vader van Bodi vult aan: “Hij heeft een team, hij praat er ook wel over. Hij vertelt dat hij niet gescoord heeft of hij vertelt dat hij wel gescoord heeft. Het maakt hem niet zoveel uit.” “Iedereen die geen beperking heeft, sport ook en sporten is gezond. Ik vind dat mensen met een beperking dat ook moeten kunnen en de kans moeten krijgen om te sporten,” aldus Pepijn.