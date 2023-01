Bodemtriomf heren VC Sneek op C.S.V. (3-1)

Fier aan de leiding

Door deze 3-1 overwinning pakten de Snekers toch vier punten en blijven de ranglijst aanvoeren in de eerste divisie. Sterker nog, Pegasus was zo vriendelijk in eigen huis met 1-3 van SSS 2 te verliezen hetgeen de zege van VC Sneek nog meer cachet gaf en men met vier punten voorsprong fier aan de leiding gaat.

Walk over

“Het wordt absoluut geen walk over tegen C.S.V.”, voorspelde trainer/coach Edward Kamphuis vooraf en daarmee bediende hij zich niet van de hogere wiskunde. Toch wist VC Sneek de koppositie te consolideren, want de thuisploeg pakte in vier sets wel vier points tegen de Zwollenaren die in de Sneker Sporthal het de roodhemden wel erg lastig maakten. Dat haddenKamphuis en compaan Patrick Koelemij ook enigszins bevroed. Zaak is wel de druk bij de achtervolgers te houden en zelf als overwinnaar van het veld te stappen. De volle mep binnenhalen is punt een en beschikken over een fitte en complete selectie is ook essentieel.

Blessures

Aan dat laatste hapert het bij tijd en wijle wel een beetje. Senna Heikoop is nog niet helemaal bij de pinken, Mark Hekstra tobt met de knie en is niet 100 procent inzetbaar, Klaas Jelmer Hoekstra oogt niet geheel blessurevrij en ditmaal moest captain Tom van den Boogaard verstek laten gaan. De routinier werd node gemist. Daarentegen staat de komst van spelverdeler Jarno van der Weerd, overgekomen van topdivisionist Reflex Kampen, waarmee de Snekersruimer in het spelverdelersjasje zitten. Van beroep fysiotherapeut en dus in een ander opzicht tevens een aanwinst.

Strateeg

Met name werd het in de tweede, derde en vierde set een tandenknarsendgevecht waarin VC Sneek voor twee derde aan het langste eind trok. Een bedankje mag daarbij uitgaan naar Rutger Zoodsma, mijlenver de beste mid in de eerste divisie, die ook in de eindfase van de vierde set weer van onschatbare waarde was. Aanvallend en blokkerend een ware strateeg. Of neem Jeen Pieter van der Meer, beukend, rossend en serverend kanonskogels producerend. Kortom, zomaar twee spelers die goed gedijen in het Sneker volleyballandzonder anderen tekort te doen.

Reuzendoder

VC Sneek opende met Jarno van der Weerd, Jelmer Spoor, Jeen Pieter van der Meer, Koen Sikkema, Rutger Zoodsma, Klaas Jelmer Hoekstra en libero Kevin Hof en haalden op een zakelijke wijze de eerste set binnen. (25-19) In de tweede set lieten de gasten zien waarom men in de categorie reuzendoder valt. Na 12-12, 15-18 en 16-19 werden de rollen echter omgedraaid en had VC Sneek het beste van het spel. Het duurde echter pas op 28-27 toen Jeen Pieter van der Meer op eigen serve het beslissende punt binnensloeg.

Veerkracht

Ondanks de 2-0 voorsprong in sets gaf dit de Snekers geen vleugels. Via 7-12 en 10-18 liepen de zaken niet naar wens. De vechtlust leek wat naar de achtergrond verdwenen. De thuisploeg toonde echter veerkracht door zich terug te knokken naar 24-23, maar op 24-25 was er een ongelukkig einde door vermeende netfoutdie de arbitrage ontkwam. (24-26) In de vierde set nam C.S.V brutaal de leiding met 13-18 en toen werd de Sneker brigade wakker. Elke schot leek de bekende eendvogel te worden en de thuisploeg kwam tot 20-20 terug. Tot 24-24 zat de Sneker aanhang met samengeknepen billen totdat op 25-24 Rutger Zoodsma de laatste bal voor zich opeiste: 26-24 en daarbij vier punten voor de roodhemden.

Complimenten

Het trainer/coach duo Edward Kamphuis en Patrick Koelemij was zeer tevreden na deze slijtageslag alhoewel een kleine kritische noot nooit ontbreekt. “We moeten gewoon meer ballen aan de buitenkanten blokkeren en onze pas was wat wisselvallig. De organisatie zonder Tom maakte het ook wat kwetsbaar. Maar, prima resultaat mede op basis van instelling. C.S.V serveerde sterk en was aanvallend goed. We zijn er tamelijk heelhuids vanaf gekomen. Compliment voor de hele ploeg”, aldus de lovende oefenmeesters.

