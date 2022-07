Omdat de Martinikerk wordt verbouwd is het niet mogelijk om daar orgelconcerten te organiseren. In plaats daarvan maken we een tournee langs andere Protestantse kerken: de Oosterkerk, de Zuiderkerk, de Noorderkerk en de Doopsgezinde kerk.

Deze concerten zijn een samengaan van verschillende kunstvormen: dans, poëzie en klank.

De eerstvolgende activiteit is op 18 juli in de Noorderkerk: Orgel en dans - Bob van der Linde

Bob van der Linde met Talentklas 4 en ballet selectie van Kunstencentrum Atrium Noorderkerkzaal / Kunstencentrum Atrium Ouverture Improvisatie Dance of the little swans P.I. Tchaikovsky Improvisatie Dance of the hours A. Ponchielli Toelichting bij het programma Ouverture Improvisatie Ab Ovo J. Beving Improvisatie Menuet uit Suite gothique L. Boëlmann.

Talentklas

Deelnemende groepen zijn Talentklas 4 en de klassiek ballet selectie groep van het Kunstencentrum Atrium. Leerlingen in de talentklas krijgen 2 keer per week les in verschillende dansstijlen en ze mogen regelmatig optreden bij voorstellingen, festivals en andere projecten. Na dit traject kunnen ze doorstromen naar de Selectiegroepen, Dance Explosion of JDOF.

De gezamenlijke choreografieën zijn gemaakt door Jacqueline Veldhuis en de solo’s zijn deels door de dansers zelf bedacht. Talentklas 4 Klassiek ballet selectie Jente de kroon Selamawit Tkabo Suze de Vries Nina Zine Floor van der Want Anne-Meis van der Bos Ilse Teigeler Kim Oosterhout Marte van der Goot Bente Huitema Amarins Tjalsma Nia Wijnja Anna-Jente Kuiper