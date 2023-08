Bob van der Linde is de nieuwe stadsbeiaardier

Bob van der Linde (1995) is stadsbeiaardier van Arnhem (de Eusebiustoren) en Groningen (de Martinitoren) en beiaardier van de Rijksuniversiteit Groningen (de Academietoren). Als organist en kerkmusicus is Bob verbonden aan de Protestantse Gemeente Sneek. Hier is hij onder meer bespeler van het Schnitger/Van Dam orgel in de Grote- of Martinikerk. Ook geeft hij nog een orgelconcert op 28 augustus om 20.00 uur in de Martinikerk.

Start in september

Per 1 september treedt Bob in dienst als stadsbeiaardier. Zijn speeldagen zullen zijn:

in de zomertijd op vrijdag en zondag van 12:00-12:30

in de wintertijd op vrijdag van 12:00-12:30

gedurende het jaar flexibel op feest- en herdenkingsdagen

speciale gelegenheden zoals 4 en 5 mei, Koningsdag, start van de Sneekweek, Avondvierdaagse.

Veel enthousiasme

In september zal de eerste bespeling op vrijdag 22 september plaatsvinden. De toren komt namelijk half september uit de steigers na het verrichten van groot onderhoud.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Van der Linde al jarenlang ervaring als beiaardier. “Mijn eerste aanraking met het vak beiaardier was via mijn muziekdocent in Zwolle”, zegt Van der Linde. “Dat was toen ik 14 jaar oud was. Ik ben nu 28 jaar, dus je kunt wel stellen dat ik al de helft van mijn leven hiermee bezig ben.”

Van der Linde, geboren en getogen in Zwolle, woont nu drie jaar in Sneek. “Ik ben in 2020 organist van de Martinikerk geworden. Nu word ik dus ook de stadsbeiaardier. Een combinatie die heel vaak voorkomt. De combinatie om muziek te maken voor zowel de hele stad, als de kerk zelf, vind ik erg leuk. Ik heb daarom ook heel veel zin om in september te starten en van alles te organiseren!”