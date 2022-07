BMO Sneek start met sport- en beweegprogramma voor 4-jarigen op Sportpark Tinga

Voor kinderen die nog te jong zijn om voor een sport te kiezen, kan het wel belangrijk zijn om alvast te gaan sporten. In Sneek komt nu de mogelijkheid om eerst goed te leren bewegen en pas later voor een specifieke sport te kiezen.

Op Sportpark Tinga hebben Voetbalvereniging Sneek Wit Zwart, Hockeyclub Sneek en Tennisvereniging De Vliegende Bal de handen ineen geslagen en gaan na de zomervakantie een generiek trainingsprogramma aanbieden.In eerste instantie voor kleuters uit groep 1. Zit jouw kind in groep 2 volgend jaar en wil hij/zij meedoen? Je bent natuurlijk van harte welkom! Schrijf je nu in voor gratis kennismakingslessen op woensdag 6 en 13 juli en woensdag 31 augustus via info@bmosneek.nl . Zie ook www.bmosneek.nl .