Blue Sands bij Podium Lewinski Sneek

SNEEK- Belgische zangeres Esther Van Hees en Nederlandse basgitarist Reindert Kragt vormen samen het indie/jazz duo Blue Sands. De twee beste vrienden leerden elkaar leerden kennen tijdens hun jazz master studies aan het conservatorium van Amsterdam in 2013. Door de jaren heen hebben ze samen gespeeld in verschillende bezettingen

In 2020, te midden van de pandemie, begonnen ze hun tweekoppige band Blue Sands, met als bezetting enkel zang, basgitaar en een uitgebreide selectie aan effectpedalen. Datzelfde jaar brachten ze hun debuut EP ‘Flowers Made of Clay’ uit en nu presenteren ze hun eerste album ‘No Longer Blue’.

Festivals

Het duo kreeg in hun jonge bestaan reeds de kans om hun muziek te laten horen op festivals als Injazz, So What’s Next, Amersfoort Jazz en Generations Jazz. Samenwerkingen met gastsolisten als Kika Sprangers, Ben van Gelder, Jef Neve, Marta Arpini, Jeroen van Vliet en nog meer staan op de agenda.

Hun inspiratie? Disney, Grunge, klassiek, videogame scores... Blue Sands laat zich inspireren ongeacht het genre. Hun eerste volledige album is een verzameling van gedeelde geheimen, mysterieuze landschappen, emotionele telefoongesprekken en wijze woorden van Bob Ross met een vleugje blauw zand.

Intieme bezetting

Blue Sands maakt van elke show een huiskamerconcert, ongeacht de grootte van de venue. De intieme bezetting van zang en basgitaar biedt de ruimte om verhalen centraal te zetten en contact te leggen met het publiek. Kom naar een van de release shows en wees welkom in het huiskamer universum van ‘Blue Sands’.

Na afloop een hapje mee eten? Dat kan. Kies dan ticket incl. diner! Eventuele dieetwensen of allergieën graag vooraf aan ons doorgeven. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30.

Zondag 15 januari 2023 / 15:30 (deuren 15:00 uur) / Podium Lewinski Sneek