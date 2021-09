Blom Interieurs maakt internationale ambities waar in Oostenrijk

SNEEK- Blom Interieurs maakt er geen geheim van, ze heeft grote, internationale ambities en maakt deze waar. Het Friese familiebedrijf uit Sneek gaat maar liefst 832 appartementen inrichten in wooncomplex DCIII in Wenen en levert deze full-furnished op, dus inclusief keukens.

Toen internationaal vastgoedbelegger, ontwikkelaar en exploitant Greystar de plannen uittekende voor een uniek stedelijk woonconcept in de prestigieuze, 110 meter hoge woontoren aan de Donau, viel al snel de naam Blom Interieurs.

"Wij werken regelmatig samen met vooruitstrevende projectontwikkelaars. Zo hebben we al ruim 2.000 innovatieve appartementen ingericht voor Greystar in de wooncomplexen OurDomain Amsterdam Southeast en OurCampus en OurDomain Amsterdam Diemen. OurDomain Amsterdam Southeast heeft diverse internationale prijzen gewonnen, waaronder de Best Blended Living award 2021", aldus de heer Blom. Blom Interieurs heeft hiermee laten zien dat zij in staat is om op grote schaal innovatieve interieurconcepten te realiseren.

Na Berlijn is Wenen de grootste Duitstalige stad met een van de snelst groeiende inwonersaantallen in de EU. Met bijna 200.000 studenten, woont hier de op twee na grootste studentenpopulatie van Europa en dat brengt de nodige uitdagingen op de woningmarkt met zich mee. Vanwege de vele expats en studenten is het een flinke uitdaging om hier een woning te vinden.

‘Deze situatie doet zich momenteel in veel grote Europese steden voor’, aldus Jan Blom. ‘Grote steden worstelen met groeiende bevolkingscijfers. Vaak is de stad al aardig vol gebouwd en moet er spaarzaam met de beschikbare ruimte worden omgegaan. Dat opent de deur voor innovatieve en creatieve woonconcepten.’

Urban-living Concept

Het speciaal voor deze woontoren, met een oppervlakte van 20.000 m2, ontwikkelde Urban-living-concept biedt innovatieve oplossingen voor de huisvestingsuitdaging in de grootste stad van Oostenrijk. De implementatie van het internationaal beproefde woonconcept van Greystar in woontoren DCIII in Wenen, betekent de verdere uitrol van het op jonge mensen gerichte woonconcept voor compact en gemeenschapsgericht wonen inclusief diensten en faciliteiten.

Thomas Wünsche, Head of Greystar Germany and Austria : “Dit wooncomplex in Wenen, met 832 appartementen, is primair gericht op studenten, young professionals en corporates. Hoewel deze doelgroepen veel overeenkomsten hebben, zijn er in de woonwensen zeker ook verschillen. Blom Interieurs speelt hier zeer goed op in met verschillende interieurontwerpen voor de drie doelgroepen. We zijn erg blij dat we in Oostenrijk ons voordeel kunnen doen met de kennis en ervaring die ons team in Nederland heeft opgedaan met Blom. Blom heeft grote indruk gemaakt met de volledig meubilering van ons appartementencomplex MB275 in Den Haag en onze woonlocaties OurDomain Amsterdam Southeast en OurDomain en OurCampus Amsterdam Diemen. We zijn enthousiast over de plannen die zij voor ons hebben ontwikkeld voor ons nieuwe wooncomplex in Wenen.”

Turn-key interieur

De appartementen in Wenen worden full-furnished ingericht. ‘Wat Blom Interieurs uniek maakt is dat wij opdrachtgevers en toekomstig bewoners volledig kunnen ontzorgen door interieurs turn-key op te leveren. De bewoner stapt een volledig ingericht appartement binnen. Van wanddecoratie tot het bed en van de keuken tot het theelepeltje in de besteklade. Alles is in de woning aanwezig en over ieder detail is nagedacht.’

Blom Interieurs zal niet alleen de appartementen inrichten, ook de algemene ruimtes worden door Blom van een creatief interieur voorzien. De begane grond zal ruimte bieden voor lounges, bars, sportscholen, filmzalen en studie- en co-working-faciliteiten. Het dak zal gaan dienen als gemeenschappelijke en evenementenruimte.

Medio 2022 zal het complex worden opgeleverd.