Blom Interieurs: da’s mooi binnenkomen!

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Blom Interieurs.

“Blom Interieurs is een no-nonsense bedrijf dat nationaal en internationaal opereert. Dagelijks creëren wij de mooiste interieurconcepten en richten wij recreatiewoningen, hotels, studentenhuisvesting en zorginstellingen in. Een noordelijke projectinrichter in Sneek die nationaal en internationaal opereert in de interieurbranche. Dat klinkt goed, maar hoe gaat zo’n inrichtingsproces er in de werkelijkheid aan toe? Hoe ervaren onze medewerkers dit? Welke uitdagingen komen er kijken bij het coördineren van zo’n proces? En hoe slagen onze interieurontwerpers er steeds opnieuw in om een creatieve invulling te geven aan nieuwe ruimtes?

Vragen die je online niet snel over ons leest én daarbij het liefst hoort uit eerste hand. Op het Werkfestival vertellen onze medewerkers je daarom graag meer over ons dynamische familiebedrijf!”

Zeilmakersstraat 4 8601 WT Sneek | www.blominterieurs.nl

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO