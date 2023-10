Blijvende expositie in Arbeidscentrum Sneek

SNEEK- Het Arbeidscentrum start met ingang van november met een blijvende expositie van creatieve uitingen van hun deelnemers. De officiële opening van de expositie van Gerrit Meester is 31 oktober 14.00 uur. Bovenstaand werk is van Gerrit.

De deelnemers/kunstenaars worden begeleid door Clasien Flapper van Studio 17 (op de Oppenhuizerweg). zij is bereikbaar via c.flapper@talant.nl of 088 2444228