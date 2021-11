Blijf op de hoogte van de officiële bekendmakingen

SNEEK- Ben je benieuwd of jouw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen? Of welke evenementenvergunningen er zijn aangevraagd/verleend? Wil je weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt? Deze informatie en meer vind je op de website Officielebekendmakingen.nl.

Bekendmakingen eigen omgeving

Op Officielebekendmakingen.nl kun je wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun publicaties en bekendmakingen. Als je op de website zoekt op postcode en woonplaats, kun je bekijken welke vergunningen er in die omgeving zijn verstrekt. Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verkeersbesluiten, een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing, het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom.

Mail service Over uw buurt

Via de digitale service van de overheid Over uw buurt, kun je je abonneren op de e-mailservice, gebruik maken van de app of de berichten online bekijken. Voor de informatie wordt gebruik gemaakt van de wettelijke publicaties op Overheid.nl. Deze apps bieden een extra service waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Daarvoor zijn de publicaties op Overheid.nl leidend. De gegevens worden 1 keer per dag opgehaald en verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een besluit een dag later pas beschikbaar is in de app.