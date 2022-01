Blijf ontdekken: Atrium start met voorjaarscursussen

SNEEK- Ook in coronatijd kan iedereen blijven ontdekken bij kunstencentrum Atrium. In januari en februari gaan diverse inspirerende voorjaarscursussen van start. Nu de lockdown voor de kunsteducatie per 15 januari is opgeheven, vinden alle lessen weer op de leslocaties plaats. Het gaat onder meer om djembé (West-Afrikaanse trommel), muzieklessen voor jongere kinderen, theatersport, grimeren, fotografie en tekenen en schilderen.

Alle onderstaande voorjaarscursussen vinden plaats in het Atrium in Sneek, behalve het overdagkoor in Bolsward, en duren enkele weken of maanden.

Muziek: djembé (kinderen, jongeren, volwassenen), Muziek op Schoot (kinderen 1-2 jaar), Muzikale Peuterpret (kinderen 2-4 jaar), Toveren met Muziek (kinderen 5-7 jaar), Overdagkoor Sneek (volwassenen), Overdagkoor Bolsward (volwassenen), Atrium Starters Orkest (kinderen, jongeren)

djembé (kinderen, jongeren, volwassenen), Muziek op Schoot (kinderen 1-2 jaar), Muzikale Peuterpret (kinderen 2-4 jaar), Toveren met Muziek (kinderen 5-7 jaar), Overdagkoor Sneek (volwassenen), Overdagkoor Bolsward (volwassenen), Atrium Starters Orkest (kinderen, jongeren) Theater: theatersport (jongeren, volwassenen), grimeren basiscursus (jongeren, volwassenen)

theatersport (jongeren, volwassenen), grimeren basiscursus (jongeren, volwassenen) Beeldend: tekenen en schilderen (kinderen, jongeren, volwassenen), fotografie basiscursus (volwassenen), fotografie vervolgcursus (volwassenen), fotobewerking (volwassenen), keramiek (volwassenen), papier en textiel/mixed media (jongeren, volwassenen), KinderKunstKlas (kinderen)

Meer informatie over de voorjaarscursussen en alle startdata staan op kunstencentrumatrium.nl. Aanmelden kan via de website of het Servicepunt in het Atrium in Sneek.

Informatiegesprek

Antwoorden op allerlei vragen - bijvoorbeeld over lestijden en de mogelijkheden van een tegemoetkoming in het lesgeld - staan op kunstencentrumatrium.nl/vragen. Het is ook mogelijk om van maandag 24 januari tot en met vrijdag 28 januari een informatiegesprek (op locatie, online) aan te vragen met Jan van der Zweep (hoofd muziek), Iréne Martin (hoofd theater, beeldend en musical) en Jacqueline Veldhuis (coördinator dans). Hiervoor kan contact worden opgenomen met het Servicepunt: 0515-431400.

Gratis proefles

Kunstencentrum Atrium biedt naast korte cursussen het hele jaar door vele lessen aan, zoals instrumentale lessen, zang en danslessen. Bij deze lessen kan op ieder moment worden ingestapt. Een gratis proefles is altijd mogelijk en aan te vragen via kunstencentrumatrium.nl/proefles.