Blessuretijd loopt voor Sneek Wit Zwart fataal af

HEERENVEEN- Tweeduizend tweeëntwintig is tot nu toe niet het jaar van Sneek Wit Zwart. Gisteravond ging de ploeg van trainer Carlo Rietdijk bij het derde officiële optreden van dit jaar voor de derde keer onderuit, al kreeg de nederlaag op sportpark De Akkers pas in de toegevoegde tijd toen Heerenveense Boys binnen een minuut twee keer toesloeg, zijn beslag.

Tam

Sneek Wit Zwart begon met Sidney Veltkamp als linker vleugelverdediger en schoof Alwin Velds door naar het middenveld, waar Dani Mohamad de plaats van Daniël Bennik in nam. In die opstelling wisten de Snekers in de eerste 45 minuten weinig uit te richten, iets wat overigens ook gold voor de thuisclub. De mogelijkheden waren dun gezaaid en als er zich al eens één voordeed, dan was dat eigenlijk niet meer dan een half kansje. Zo kreeg de tamme eerste helft waarin beide ploegen bij wijze van spreken De Akkers niet omploegden, met nul-nul een logische "eindstand”.



Leven in de brouwerij

Dat zou na rust echter veranderen, want toen kreeg het publiek meer te zien met aan het eind zoals hiervoor al werd vermeld, nog het nodige spektakel. Daarvan was overigens gelijk na de hervatting al spraken, want het tweede bedrijf was nog maar net onderweg, toen Sander van der Werff met de openingstreffer Heerenveense Boys op voorsprong zette en daarmee de de brouwerij van het eerste leven voorzag.

Het antwoord van Sneek Wit Zwart liet even op zich wachten, maar na een kleine twintig minuten kwamen de bezoekers langszij. De al genoemde Alwin Velds toonde met een voorzet op maat af weer eens zijn handelsmerk en Jorn Wester knikte de bal onberispelijk binnen. Het was alweer de twaalfde seizoenstreffer van de Sneker aanvaller die daarmee in de Sneker topscorerslijst op gelijke hoogte kwam met Tarik Bourakba van LSC 1890.

Beauty

De treffer van Wester moest het echter in schoonheid afleggen tegen die van Sidney Veltkamp. De linksback haalde tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd van grote afstand uit en liet Heerenveense Boys-doelman Bas Doosje met die beauty voor de tweede keer de bal uit “het doosje” halen.



Vervolgens was het voor Sneek Wit Zwart zaak om de voorsprong over de streep te trekken en dat leek ook te gaan lukken. De waard i.c. Heerenveense Boys zou vlak voor sluitingstijd echter nog twee inschenken. In de 92ste minuut schreef Tiemen Pen tot ontzetting van de Snekers de gelijkmaker op en nog geen minuut later liet Sander van der Werff met zijn tweede van de avond de wit-zwarten helemaal in opperste vertwijfeling achter.



Nog niet

Daarmee leed Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd vermeld, voor de derde keer op rij een nederlaag. Tweeduizend tweeëntwintig is tot nu dan ook (nog) niet het jaar van de ongeslagen winnaar van de eerste periodetitel, die voor wat betreft de strijd om de titel inmiddels zeven verliespunten meer heeft dan de koploper en die nu moet hopen dat Workum in de resterende reeks wedstrijden nog een paar keer uitglijdt.

Heerenveense Boys - Sneek Wit Zwart 3-2 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Sander van der Werff (46.), 1-1 Jorn Wester (64.), 1-2 Sidney Veltkamp (79.), 2-2 Tiemen Pen (90.+2), 3-2 Van der Werff (90.+3)

Scheidsrechter: H. Noppers

​Gele kaart: Dion toering (Heerenveense Boys), Thijs Goes, Joris Speelman, onbekende speler (Sneek Wit Zwart)



Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman, Alwin Velds, Dani Mohamad, Harvey de Boer (73. Robin Semplonius), Leon de Vries, Kevin Huitema en Jorn Wester

Bron: https://pengel.weebly.com/