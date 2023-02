Blessed Generation schaatsclinic met Bob de Jong

LEEUWARDEN-Blessed Generation organiseert op 14 maart de eerste schaatsclinic met oud topsporter en Olympisch schaatskampioen Bob de Jong. Bob de Jong is ambassadeur van Blessed Generation en heeft samen met zijn vader meegeholpen aan het bouwen van de Blessed Generation Highschool in Ruiru Kenia.

Door deel te nemen aan een Bob de Jong schaatsclinic, kun je wellicht je schaatsvaardigheden verbeteren, maar sponsor je ook gelijk Blessed Generation. De eerste clinic staat gepland voor 14 maart a.s. om 13.30 uur in de Elfstedenhal te Leeuwarden en duurt ca. drie uur. Ontvangst met koffie en thee en na de tijd een nabeschouwing met erwtensoep en roggebrood. De kosten bedragen € 100,00 (exclusief eventuele schaatshuur). Voor meer informatie over de schaatsclinic kijk op: www.blessedgeneration.nl.

Bob de Jong: “Prachtig om mijn passie in te zetten voor kinderen in Kenia, zij kennen geen ijsbaan en kunstijs is zeker onbekend. Ik ben drie keer bij de scholen in Kenia geweest en heb samen met mijn vader daar lokalen verbouwd en een speeltuin gebouwd. Ik heb meegelopen met het outreach programma en de armoede gezien. Prachtig om via deze mogelijkheid in de Elfstedenhal mensen te kunnen helpen op het ijs en zodoende de kinderen in Kenia een betere opleiding te kunnen geven”.

Keniaanse kinderbescherming

Blessed Generation is een in Kenia gevestigde NGO die kinderen in nood een kans op een goede toekomst biedt. Samen met zo'n 100 gekwalificeerde Keniaanse medewerkers zetten de uit het Friese Hurdegaryp afkomstige Ria Fennema en haar man Fester Medendorp zich vol overtuiging in om meer dan 1.000 kwetsbare kinderen weer een kans te geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Keniaanse kinderbescherming.

Blessed Generation biedt daarbij onderwijs, een voedsel- en outreachprogramma, huisvesting en educatie voor hulpbehoevende kinderen, noodopvang aan kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en structurele opvang en praktijkgericht onderwijs en/of begeleiding aan ouders/verzorgers om ze te helpen een eigen inkomen te genereren.

Blessed Generation werkt vanuit drie locaties, nl. Nyamira, Malindi en Ruiru.

De Stichting Blessed Generation Nederland werft fondsen en steunt daarmee vanuit Nederland de werkzaamheden van Ria Fennema, oprichter van Blessed Generation Kenia.