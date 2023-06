Blauwhuis promoveert in extremis naar de 4e klasse!

BLAUWHUIS - Nadat in de competitie het kampioenschap, en daarmee directe promotie, op twee punten na werd misgelopen, stond Blauwhuis voor de opdracht om promotie via de nacompetitie af te dwingen. Op 4 juni werd Diever-Wapse al met 3-0 verslagen, waarmee Blauwhuis zich plaatste voor de finale afgelopen zondag op 11 juni.

In deze allesbeslissende finale stond voor zowel Blauwhuis als tegenstander en mede-vijfdeklasser v.v. SVBC promotie naar de vierde klasse op het spel. De voetbalvereniging uit het Drentse Barger-Compascuum liep vorig jaar promotie via de nacompetitie mis en dus wist Blauwhuis dat het een tot op het bot gemotiveerde tegenstander zou treffen.

De finale

Blauwhuis reisde voor de finale af naar Vledder, waar de wedstrijd werd afgewerkt op het sportpark van de plaatselijke v.v. BEW. Tussen de groene en oranje rookgordijnen door betraden de spelers van beide clubs het strijdtoneel. Om 14.00 uur werd er onder tropische weersomstandigheden afgetrapt. Blauwhuis begon fel en scherp aan de wedstrijd en al snel bleek dat SVBC veel ruimte weggaf achter de eigen verdediging. Via de lange bal over de laatste linie wist Blauwhuis een aantal kansjes te creëren.

Na een kleine 15 minuten spelen is het Hidzer Bogaard die doorbreekt op rechts en door een verdediger onderuit wordt gelopen. De scheidsrechter wijst in eerste instantie naar de stip, maar wordt door zijn assistent gecorrigeerd en geeft aan dat de overtreding buiten het strafschopgebied werd begaan. Een vrije trap resteert, maar zonder succes.

Even later wordt Arjan de Jong weggestuurd in de diepte en met een subtiele afronding weet hij de doelman te verschalken. Tot de verbazing van vele aanwezigen heeft de assistent-scheidsrechter de vlag opgestoken vanwege buitenspel. Een discutabele beslissing, daar komt de ploeg uit Drenthe goed weg. Na een half uur is daar dan toch de bevrijdende 1-0. De bal wordt wederom over de verdediging heen gelegd. Arjen Bogaard is zijn directe tegenstander te snel af, neemt de bal fraai aan en schiet de bal onder de doelman door: 1-0 Blauwhuis.

Richting het einde van de 1e helft wordt Simme Dooper op lompe wijze uit de wedstrijd geschopt door een tegenstander. Willem Kroon is zijn vervanger en trainer Zeilmaker gebruikt dit moment om een aantal positiewisselingen door te voeren. SVBC gaat meermaals op zoek naar de gelijkmaker via de rappe linksbuiten, al maakt Jildert van der Meulen dit gevaar in veel gevallen onschadelijk. Met een 1-0 voorsprong gaan beide teams rusten.

Goudhaantje

Blauwhuis voelt dat het slechts 45 minuten voetbal verwijderd is van de vierde klasse. Na vijf minuten in de tweede helft krijgen de Blauhústers echter een domper te verwerken. SVBC komt door op de linkerflank, de defensie van Blauwhuis staat uit positie en een voorzet wordt feilloos binnengewerkt: 1-1.

Waar SVBC vooral gevaar weet te stichten via corners en vrije trappen, blijft Blauwhuis de ruimtes zoeken achter de verdediging. Kansjes volgen aan beide kanten. In de 70e minuut wordt een voorzet onvoldoende weggewerkt door de doelman van SVBC. Goudhaantje Hidzer Bogaard staat op de juiste plek en kopt de 2-1 binnen. SVBC gaat niet bij de pakken neerzitten en gaat direct op zoek naar de gelijkmaker. In de 77e minuut weet de SVBC-spits, die kort daarvoor in het veld is gekomen, een hoekschop binnen te werken. Met 2-2 staat de stand weer op gelike hoogte

Weer een tegenslag voor Blauwhuis. Blauwhuis wankelt even, maar weet zich toch weer op te richten. SVBC voert de druk op, maar er wordt niet meer gescoord. De reguliere speeltijd zit er op en een verlenging volgt. Beide ploegen proberen de aanval te zoeken, maar de kansjes die volgen resulteren niet in een doelpunt. Doelman Jelke Bootsma laat meermaals zijn kwaliteiten zien en houdt Blauwhuis op de bee.

Kind van de club

In de 111e minuut is daar dan toch de kans waarvan heel Blauwhuis wist dat die ging komen. Willem Kroon - kind van de club - weet zichzelf vrij te spelen in de 16 meter en twijfelt niet, hij haalt uit en laat de keeper kansloos zet Blauwhuis met 3-2 op voorsprong. Er zijn nog tien minuten te gaan en promotie is nu wel heel dichtbij. SVBC probeert nog een keer aan te zetten, maar mist de stootkracht om echt gevaarlijk te worden. Tot grote opluchting van iedereen die Blauwhuis een warm hart toedraagt, fluit de scheidsrechter dan eindelijk voor het laatst en waar op gehoopt werd is een feit geworden: Blauwhuis keert na 25 jaar terug naar de vierde klasse.

De promotie is de kers op de taart voor Bennie Zeilmaker, voor wie deze finale zijn laatste wedstrijd als trainer van Blauwhuis was. Zeilmaker heeft Blauwhuis hoogstpersoonlijk van de kelder van het amateurvoetbal naar de 4e klasse gebracht, een prestatie van formaat. Voor SVBC zijn de druiven zuur. Zij komen ook volgend jaar uit in de 5e klasse en keren teleurgesteld terug richting de Duitse grens. En in Blauwhuis? Daar zijn ze nog aan het genieten!