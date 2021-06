Blauhúster skûtsje omgeslagen

BLAUWHUIS - De bemanning ging onder zomerse omstandigheden zondag het water op. Het enthousiasme over de voorbereiding op de aanstaande IFKS wedstrijden was groot, zelfs zo groot dat het skûtsje omsloeg. De beelden op de Facebookpagina van It Blauhúster Skûtsje laten zien dat de bemanning ontspannen op de ‘De Freonskip’ zit te wachten op 'redding'.