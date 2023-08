Blauhúster Merke bestaat 150 jaar

BLAUWHUIS - Van donderdag 24 tot zaterdag 26 augustus vindt weer de Blauhúster Merke plaats. Drie dagen feest dus in Blauwhuis met een vol programma waarbij ze ook vieren dat de Merke 150 jaar bestaat.

Op zaterdag is de Blauhúster Hynstedei met voor het eerst een prachtig Concours Hippique op het concoursveld bij de Sint Vituskerk met Friesen, KWPN, Hackneys en pony's. De Hynstedei begint om 11.00 uur en de toegang is gratis.

Daarnaast is er de hele dag livemuziek in het dorp. Kijk voor meer informatie over de Blauhúster Merke op https://www.blauhustermerke.nl/.