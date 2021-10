Blaudzun in Het Bolwerk van Sneek

SNEEK- Vanuit een tijd waarin alles ineens tot stilstand kwam en de vaart der volkeren werd verstomd door een oorverdovende stilte, ontvouwt zich nu een nieuwe tijd, vereeuwigd door Blaudzun op zijn nieuwe album. Afgelopen weekend was in een uitverkocht Bolwerk een optreden van Blaudzun. Fotograaf Ankie Rusticus was erbij en maakte de foto’s.

Songwriter en muzikant Blaudzun heeft het afgelopen decennium zijn stempel op de muziek gedrukt. Sinds de release van Seadrift Soundmachine in 2010, hebben Blaudzun en zijn zeskoppige band grote indruk gemaakt met uitverkochte liveshows in clubs en festivals door heel Europa.

Gouden status

Heavy Flowers (2012) behaalde de gouden status in Nederland en werd gevolgd door twee jaar van uitverkochte clubtours in zowel Nederland, België als Duitsland. Blaudzun speelde op festivals in Europa en de VS, zoals Sziget, CMJ, SXSW, Pinkpop, Rock Werchter en Lowlands. Hij ontving vele awards, waaronder een Edison voor ‘Beste Mannelijke Artiest’ en een 3FM-Award voor ‘Beste Alternatieve Act’. Het album Promises of No Man’s Land bereikte de nummer 1-positie in de Nederlandse Album top 100 en stond zesde in de Belgische hitlijsten in 2014. De eerste single en titeltrack ‘Promises of No Man’s Land’ boekte veel succes op 3FM en Studio Brussel (BE). De song werd geselecteerd als slotlied voor het dagelijkse Olympische tv-programma NOS Studio Sport Winter tijdens de Olympische Spelen in Sotsji.

Geschreven alsof het zijn laatste album is, met de gedrevenheid van een debuut; Blaudzun is terug en presenteert dit jaar Lonely City Exit Wounds. Het is misschien wel zijn meest urgente en troostvolle plaat ooit. Een document van het nieuwe decennium, aldus Blaudzun zelf. “De songs op dit album hebben soms de schijn van opgewektheid, maar zijn in de kern angstaanjagend. Pas nadat je dat ondergaat en meemaakt, is er een kans dat je hun ware aard ontdekt en wellicht troost vindt. Dat hoop ik tenminste.”