SNEEK-Zaterdag 21 mei is de live band Black Velvet te gast in Cafe Neighbours aan de Kleine Kerkstraat in Sneek.

Black Velvet is sinds 1995 een stevig aan de weg timmerende Top 100 band. De zes bandleden zijn afkomstig uit het noorden van Friesland. Het repertoire is in de loop der jaren uitgegroeid tot een allroundpop genre.Nederlandstalige poprock zoals The Scene, Van Dik Hout, De Dijk.

De beste gouwe ouwe o.a. Golden Earing, Ike & Tina Turner en Robert Palmer tot de hedendaagse poprock zoals Anouk, Kelly Clarkson, Shakira en natuurlijk niet te vergeten de beste feestkrakers .



De band heeft jarenlange ervaring met optredens; van gezellige kroegjes tot en met de grootste feesttenten van Nederland.

Black Velvet begint zaterdag om 23:00 uur. De entree is gratis, maar kom op tijd want vol is vol.