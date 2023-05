Black Boys zonder personele problemen naar de play offs

NIEUW RODEN- De uitwedstrijd van Black Boys in en tegen Nieuw Roden was. vanuit Sneker perspectief een duel om des keizers baard, omdat na de nederlaag tegen FC Harlingen al bekend was dat de Snekers dit seizoen als herkanser promotie-/degradatieduels moeten spelen.

Focus op heel houden

Met het oog op de nacompetitie op de nacompetitie moest de focus gistermiddag vooral op heel houden gericht zijn en niet zo zeer op het resultaat. Volgens onze informatie is dat aardig gelukt, waardoorBlack Boys zich zonder personele problemen op de nacompetitie kan voorbereiden.



In dat kader zegt de 5-2 nederlaag tegen de nummer twee van de ranglijst dan ook niet zoveel, al nam Black Boys voornoemd credo in de openingsminuten wel heel serieus. Binnen tien minuten keek men namelijk door treffers van Angelo Weggers en Nicky Smidal tegen een 2-0 achterstand aan, Na een dik kwartier zette Ahmed Yousif zijn handtekening onder de aansluitingstreffer, maar na rust liep de thuisclub met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk door toedoen van Weggers, Smid en Stefan Weij uit naar 5-1, waarna Yousif in de slotminuten met zijn 26ste seizoenstreffer de eindstand op 5-2 bepaalde.



Nacompetitie

De eerste ronde van de promotie-/degradatiewedstrijden wordt op zondag 4 juni afgewerkt. De verliezer van dat duel degradeert naar de vijfde klasse, terwijl de winnaar op zondag 11 juni op neutraal terrein aantreedt tegen de winnaar van de krachtmeting tussen DSC ’65, de nummer negen van de vierde klasse D en de één na hoogste periodekampioen uit de vijfde klasse C.

Bron: https://pengel.weebly.com