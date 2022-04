Black Boys wint overtuigend

Kapstok

De “All Blacks” hebben met Yusif Achmed een kapstok waaraan het aanvalsspel is opgehangen en dat komt dan ook veel beter uit de verf dan in een eerdere fase van de competitie. De kapstok ging echter iets te veel voor eigen eer en glorie en vergat (te) vaak zijn hangertjes. Toen hij die wel een keer in het spel betrok, scoorde Black Boys prompt een goal.



Dat was in de toegevoegde tijd van de eerste helft toen hij Yannick Lühoff bediende en die de bal van een meter of vijf langs doelman Arjen Hielkema tikte. Diezelfde Hielkema was eerder bij een als voorzet bedoelde bal van Thierry Waffleu Talla in de fout gegaan en de intikker van Lühoff betekende dan ook de 2-0. ​Voor de openingstreffer had Achmed al een aantal keren zijn geluk beproefd, maar na een voorzet van Jordi Albada schooit hij na het nodige kap- en draaiwerk recht in de handen van Hielkema en dat herhaalde hij na een combinatie met Lühoff en Talla.



Grobbelaar

Aan de andere kant waren de bezoekers tot twee keer toe dreigend, al was dat nauwelijks de eigen verdienste. Bij een vrije trap en de daaropvolgende corner liet doelman Ali Javidrad namelijk een natuurgetrouwe imitatie van Bruce Grobbelaar zien. Beide keren liep het gegrabbel echter goed af en ook bij de goal van De Sweach bleven nadelige gevolgen uit, omdat Achmed een keer niet resoluut genoeg was en omdat een inzet van Talla van de lijn werd gehaald.



​Zo had Black Boys toch veel moeite om te scoren en dat gold in niet mindere mate voor de gasten. Zo verdween een inzet na een misverstand tussen Albada en de verder prima spelende Giovanni Bleeker naast en vervolgens moest Javidrad twee keer handelend optreden, waarbij hij met de laatste redding zijn eerdere gegrabbel meer dan goed maakte.



Treffers

​Nadat Msokolo Ramazani Dieudonne na een goed lopende aanval ruim naast schoot en een inzet van Achmed werd geblokt, viel na iets meer dan een half uur spelen eindelijk de openingstreffer. De nuttig spelende Raymond Abelsma anticipeerde op het middenveld en stuurde Talla op rechts weg. Die verzond vervolgens een voorzet die via de vingertoppen van de al genoemde Hielkema in het verste zijnet plofte. ​De Sweach probeerde te antwoorden, maar het bleef bij een paar speldenprikken. Ook bij een schuiver van Achmed ontbrak het venijn en zo leek de eerste helft met een 1-0 stand te worden afgesloten. In blessuretijd had “de kapstok” zoals hiervoor al werd vermeld, echter een keer oog voor een van zijn hangertjes en dat leverde meteen rendement op.



Net niet en helemaal niet

in het eerste deel van de tweede helft was het aan Black Boys-zijde vaak een gevalletje van net niet, waardoor menig aanval als onvoldragen de boeken inging. Bij de gasten was het echter veelal een kwestie van helemaal niet, want De Sweach kwam in het tweede bedrijf nog maar zelden in de buurt van Javidrad. De eerste echte kans na rust was eigenlijk voor Dennis Kempen maar na een solo kreeg hij op het moment suprême de bal net niet goed mee. Bij de tweede mogelijkheid slaagde Lühoff er niet in om voorbereidend werk van Achmed af te ronden en niet veel later schoot de maker van de 2-0 op aangeven van Achmed over.



Slotakkoord

Het zou Lühoff’s laatste actie zijn, want even later werd hij afgelost door Bob van Bruggen. Die zag dat Javidrad aan de andere kant een toevallige mogelijkheid onschadelijk maakte en dat Achmed tot drie keer toe een goede mogelijkheid liet liggen, waarna hij naar de kant werd gehaald, Hij had nog maar net in de dag-out plaatsgenomen, toen Giovanni Bleeker bij een aanval over veel schijven het eindstation was en onberispelijk de derde treffer liet noteren. Daarmee was de Sneker koek echter nog niet op, want een paar minuten later lepelde Hasan Huseen bij zo’n beetje zijn eerste balcontact de bal over de doelman heen (4-0).



Vervolgens probeerde Kempen het nog een keer van afstand en schoot Bob van Bruggen nog een keer voorlangs, waarna De Sweach met een vrije trap de laatste activiteit in de wedstrijd voor zijn rekening nam. Dat slotakkoord leverde echter geen muziek op en als dat wel het geval zou zijn geweest dan had dat verder weinig uitgemaakt, want de drie punten zaten toen al lang en breed in de zwarte broekzak.

Black Boys - De Sweach 4-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Thierry Waffleu Talla (34.), 2-0 Yannick Lühoff (45.+1), 3-0 Giovanni Bleeker (83.), 4-0 Hasan Huseen (90.)

Scheidsrechter: P. Braaksma

​Gele kaart: Mladen Dubravac, Rui Jorge Kelly, Jordi Albada (Black Boys), Patrick Bergsma, Ties Vonk (De Sweach)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen, Giovanni Bleeker, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Mladen Dubravac (70. Rui Jorge Kelly), Raymond Abelsma, Msokolo Ramazani Dieudonne, Thierry Waffleu Talla, Yannick Lühoff (70. Bob van Bruggen en Yusif Achmed (83, Hasan Huseen).

Bron: https://pengel.weebly.com