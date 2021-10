Black Boys wint opnieuw en opnieuw terecht

Black Boys had ten opzichte van de wedstrijd van vorige week een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo nam Jasper de Jong de positie tussen de palen in, verving Raymond Abelsma de afwezige Harry Terpstra en was in de frontlinie een plaats ingeruimd voor Yannick Lühoff. Tolga Yilmaz die vorige week de spitspositie bekleedden, zat op de bank en zag vanuit de dug-out dat de gasten uit Boornbergum die als thuisclub op het wedstrijdformulier verschenen, de eerste initiatieven ontplooiden.

Zo belandde tot twee keer toe een inzet vanaf links naast de Sneker goal en bracht doelman Jasper de Jong zowel in een één op één-situatie redding als bij een poging vanaf rechts redding, waarna Boornbergum bij een vrije trap niet meer dan een rollertje produceerde. In die fase was de opbouw aan Sneker zijde niet al te best en stokten de aanvallen meestentijds in een vroeg stadium.

Niettemin kreeg Black Boys een paar mogelijkheden. Een schuiver van Justin Wolfswinkel was echter niet hard en zuiver genoeg, terwijl Msokolo Ramazani Dieudonne de bal bij een grote kans voorlangs schoof. Vervolgens resulteerde een steekpass van Jordi Albada in een vrije trap die in tegenstelling tot een latere voorzet van Mladen Dubravac de alarmbellen niet deed afgaan. Bij die voorzet was het voor de goal van de tegenstander even hectisch en later kopte Yannick Lühoff naast. Hoewel Boornbergum af en toe nog wel wat speldenprikjes uitdeelde en doelman Jasper de Jong een paar keer handelend moest optreden, waren dat wel de eerste tekenen dat Black Boys beter in de wedstrijd kwam.

Niet veel later werd het volgende signaal middels een kopbal van de tot dan toe onzichtbare Dennis Kempen afgegeven. Diezelfde Kempen kreeg vroeg in de tweede helft nog een paar kansen. Bij de eerste raakte hij de bal maar half en bij de tweede vond hij de keeper op zijn weg, waarna Tolga Yilmaz het gespikkelde monster bij een door Wolfswinkel teruggelegde eveneens niet goed raakte. Vervolgens schoot de doelman van Boornbergum de bal tegen Yannick Lühoff aan en verdween de daaropvolgende poging van Mladen Dubravac naast de lege goal.



Ook bij een tweetal pogingen van Boornbergum ontbrak de juiste richting en een pass van Yilmaz op Marcel de Bruin was net niet zuiver genoeg. Een balletje van laatstgenoemde was dat daarentegen wel, maar de ontvanger i.c. Dennis Kempen kreeg de bal ook nu niet langs de goalie. Dat laatste lukte in minuut 71 echter wel. Na een voorzet van Yilmaz wist de doelman van Boornbergum de eerste inzet nog te keren, maar bij de rebound van Yannick Lühoff had hij geen schijn van kans.



Die voorsprong was op dat moment dik verdiend en had in de daaropvolgende minuten uitgebreid moeten worden. Eerst kreeg Ramazani op aangeven van Lühoff een behoorlijke mogelijkheid en na een counter van Black Boys met diezelfde Ramazani en De Bruin als werkvoorbereiders verdween een lobje van Yilmaz naast de vijandelijke veste, Die kwam in minuut 82 echter opnieuw onder vuur te liggen en deze keer met succes. Lühoff pikte een diepe bal op, omspeelde de keeper en schoof vervolgens kinderlijk eenvoudig de 0-2 binnen.



Daarmee was de wedstrijd gespeeld, al probeerde Boornbergum nog wel iets terug te doen. Bij een steekbal reageerde De Jong echter alert en bij een prima ingeschoten vrije trap ranselde de Black Boys-doelman de bal uit de bovenhoek. Pas in de laatste minuut viel de Sneker goalie op een foutje te betrappen, maar toen werd hij gered door Jordi Albada die de bal van de doellijn haalde en derhalve bleef het bij 0-2. Daarmee boekte Black Boys zijn tweede opeenvolgende en verdiende overwinning, waardoor men volgende week tegen SC Terschelling als nummer acht aan speelronde vijf begint.

SC Boornbergum '80 - Black Boys 0-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Yannick Lühoff (71.), 0-2 Lühoff (82.)

Scheidsrechter: R. Meints

​Gele kaart: Joey Vermaning (SC Boornbergum '80), Dennis Kempen (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Jasper de Jong, Hassan Huseen (56. Hassan Huseen), Jordi Albada, Richard Nieuwland, Giovanni Bleeker, Justin Wolfswinkel, Mladen Dubravac, Raymond Abelsma (60. Marcel de Bruijn), Dennis Kempen, Yannick Lühoff (84. Joël Baptiste) en Msokolo Ramazani Dieudonne

Bron: https://pengel.weebly.com/