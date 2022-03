Black Boys wint opnieuw en opnieuw dankzij een hattrick van Yusif Achmed

LANGWEER - Nadat Yusif Achmed vorige week Black Boys met drie treffers een overwinning bezorgde, herhaalde de spits dat kunststukje vanmiddag op ’t Tsjillan in Langweer en aangezien de thuisclub behoudens een paar kleine kansen niet of nauwelijks iets tegen de Zwartjes wist uit te richten, was de hattrick - en deze keer een onvervalste - opnieuw goed voor drie punten.

Sleutelen

Trainer Richard Venema kon niet beschikken over Dennis Kempen - hij zat de laatste wedstrijd van zijn schorsing uit - en moest derhalve aan zijn laatste lijn sleutelen. Daarbij posteerde hij rechtsback Giovanni Bleeker op links, kwam middenvelder Mladen Dubravac naast Jordi Albada in het centrum te spelen en schoof Richard Nieuwland door naar de rechterflank.



Goede mogelijkheden

Die “nieuw geformeerde” verdediging ondervond weinig problemen met de tegenstander die zoals hiervoor al werd vermeld, eigenlijk niet verder kwam dan een paar halve kansjes. Black Boys kreeg daarentegen een paar goede mogelijkheden om de score te openen, maar met name Tolga Yilmaz liet een paar keer na om de eerste klap uit te delen. Zo kopte de technisch goed onderlegde middenvelder vanaf een meter over en slaagde hij er niet in om in een één op één-situatie de doelman van Langweer het nakijken te geven.



Neusje voor de goal

Derhalve duurde het lang en wel tot het laatste deel van de wedstrijd, aleer Black Boys de score opende. Daarbij werden de Snekers door een gemakkelijk gegeven strafschop in het zadel geholpen en dat cadeautje werd door Yusif Achmed gretig uitgepakt. Na die openingstreffer toonde de spits nog twee keer zijn neusje voor de goal en met die hattrick bezorgde hij Black Boys dus voor de tweede keer op rij de volle winst.



Met die overwinning - de tweede op rij - kwam Black Boys dat komende zondag op Tinga de return tegen De Sweach afwerkt, in punten gelijk met De Wâlden en naderde men SC Terschelling, ONB en het al genoemde De Sweach tot op resp. één, twee en drie punten.

Langweer - Black Boys 0-3 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Yusif Achmed (68.-pen.), 0-2 Achmed (82.) 0-3. Achmed (89.)

Scheidsrechter: J.A. van ’t Slot

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Giovanni Bleeker, Mladen Dubravac, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Raymond Abelsma, Harry Terpstra, Tolga Yilmaz, Thierry Waffleu Talla, Yannick Lühoff en Yusif Achmed.